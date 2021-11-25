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Новости 14:54

С 1 декабря Эрмитаж вводит новые льготы для посетителей музея

фото ЗакС политика С 1 декабря Эрмитаж вводит новые льготы для посетителей музея

С приходом зимы в Эрмитаже появятся новые льготы для посетителей, известил директор музея Михаил Пиотровский, заявление которого приводит 78.ru.

Начиная с 1 декабря посетить музей на безвозмездной основе смогут дети до 14 лет и инвалиды 1-2 группы. Кроме того в каждый третий четверг месяца бесплатной увидеть экспонаты Эрмитажа смогут пенсионеры, студенты, многодетные семьи и другие льготники.

"Есть в соцпрограммах новая вещь: у нас появляется программа с 30 лекциями в лектории, люди могут получить билеты на эти программы", — добавил Пиотровский.

Наконец директор музея напомнил, что 7 декабря, в День Святой Екатерины, Эрмитаж будет бесплатно открыт для всех желающих — при условии соблюдения всех эпидемических предписаний.


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