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Новости 16:41

В ГИК в стихах представили кандидата в члены теризбиркома

фото ЗакС политика В ГИК в стихах представили кандидата в члены теризбиркома

Санкт-Петербургая избирательная комиссия на заседании 25 ноября назначила новых членов территориальных избиркомов №№ 8, 33 и 43. Кандидата в состав ТИК №8 Аллу Козловскую член ГИК от ЛДПР Валерий Николаев представил стихами:

- Я доложу вам про ТИК 8:

Там есть вакансия одна,

Мы с вами дали объявление,

Козловская бумаги подала. 

Аншлага в деле не случилось -

Кандидатура лишь одна.

И десять дней уже проходят,

И назначать уже пора. 

Никто иной, а избиратель

Внес предложение по ней.

Ее назначить - однозначно,

Здесь нет решения честней.

Путь к сердцу каждого мужчины

Найдет играючи, легко.

Не на госслужбе, она - повар,

Готовит очень хорошо.

Образование, возраст, опыт - 

Всё позволяет ей зайти.

Прекрасный ТИКа председатель

Уж ждет ее на полпути.

Теперь вопросы, и любые,

Сейчас готов вам отвечать.

А коль все ясно и понятно,

Всех "за" прошу голосовать.

Судя по улыбкам коллег Николаева, им стихотворение понравилось. Глава Горизбиркома Наталья Чечина отметила, что такая форма изложения мысли - "прекрасна". Она только выразила опасение, что теперь их всех попросят говорить стихами:

- А у нас нет столько талантов - мы не сможем. 

Члены Горизбиркома утвердили назначение Козловской членом ТИК №8. Кандидата в территориальную комиссию №33 представлял член ГИК Олег Зацепа уже не в стихотворной форме. Он сообщил, что не силен в этом. 

Зацепа рассказал, что рабочая группа предложила назначить членом ТИК №33 Карину Сейтхалилеву. Сейчас она работает в аппарате теризбиркома и получает второе высшее образование - юридическое, уточнил член ГИК. 

Против этого назначение выступила член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская. Она предположила, что Сейтхалилевой может быть проблематично являться независимым членом комиссии, когда она находится в подчинении у председателя-работодателя. 

Большинство членов ГИК одобрили ее кандидатуру в члены ТИК. В состав теризбиркома №43 предложена Александра Мусатова, сообщил член ГИК Юрий Кузьмин. Ее назначение в состав комиссии одобрили. 

София Саттарова


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