В ГИК в стихах представили кандидата в члены теризбиркома

Санкт-Петербургая избирательная комиссия на заседании 25 ноября назначила новых членов территориальных избиркомов №№ 8, 33 и 43. Кандидата в состав ТИК №8 Аллу Козловскую член ГИК от ЛДПР Валерий Николаев представил стихами:
- Я доложу вам про ТИК 8:
Там есть вакансия одна,
Мы с вами дали объявление,
Козловская бумаги подала.
Аншлага в деле не случилось -
Кандидатура лишь одна.
И десять дней уже проходят,
И назначать уже пора.
Никто иной, а избиратель
Внес предложение по ней.
Ее назначить - однозначно,
Здесь нет решения честней.
Путь к сердцу каждого мужчины
Найдет играючи, легко.
Не на госслужбе, она - повар,
Готовит очень хорошо.
Образование, возраст, опыт -
Всё позволяет ей зайти.
Прекрасный ТИКа председатель
Уж ждет ее на полпути.
Теперь вопросы, и любые,
Сейчас готов вам отвечать.
А коль все ясно и понятно,
Всех "за" прошу голосовать.
Судя по улыбкам коллег Николаева, им стихотворение понравилось. Глава Горизбиркома Наталья Чечина отметила, что такая форма изложения мысли - "прекрасна". Она только выразила опасение, что теперь их всех попросят говорить стихами:
- А у нас нет столько талантов - мы не сможем.
Члены Горизбиркома утвердили назначение Козловской членом ТИК №8. Кандидата в территориальную комиссию №33 представлял член ГИК Олег Зацепа уже не в стихотворной форме. Он сообщил, что не силен в этом.
Зацепа рассказал, что рабочая группа предложила назначить членом ТИК №33 Карину Сейтхалилеву. Сейчас она работает в аппарате теризбиркома и получает второе высшее образование - юридическое, уточнил член ГИК.
Против этого назначение выступила член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская. Она предположила, что Сейтхалилевой может быть проблематично являться независимым членом комиссии, когда она находится в подчинении у председателя-работодателя.
Большинство членов ГИК одобрили ее кандидатуру в члены ТИК. В состав теризбиркома №43 предложена Александра Мусатова, сообщил член ГИК Юрий Кузьмин. Ее назначение в состав комиссии одобрили.