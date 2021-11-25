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Муниципал 17:00

Против "несменяемых" глав МО выступил Конституционный суд

фото ЗакС политика Против "несменяемых" глав МО выступил Конституционный суд

Конституционный суд 25 ноября опубликовал постановление по итогу рассмотрения  жалобы шестерых депутатов МО "Литейный округ" на действия предыдущего созыва совета. Перед муниципальными выборами 2019 года в устав внесли изменения, согласно которым глава округа избирался с помощью двух третей голосов вместо простого большинства, как было раньше. После такой поправки избрать нового главу не удалось, из-за чего должность главы сохранил предыдущий руководитель. Суд посчитал законным изменение методики голосования, но не согласился с правомерностью такого "удержания" руководящей должности. Суд обязал Государственную думу проработать неопределенность в законодательстве, после чего ситуация в муниципалитете может быть пересмотрена. 

"В ситуации, когда из-за повышенной нормы голосования глава МО не может быть избран, создаются дополнительные условия для сохранения полномочий ранее избранного главы. <...> Такая практика может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов власти. А также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом МО полномочия по избранию главы из своего состава на основе мандата, полученного от избирателей", - говорится на сайте суда. 

Один из авторов жалобы, депутат Арсений Афиногенов отнесся к постановлению Конституционного суда положительно, но отметил, что на исполнение решения суда потребуется время. 

- Я думаю, что решение, скорее, позитивное, хотя именно в части нашего противостояния Литейного округа оно уже вряд ли поможет, по крайней мере, быстро. Они сказали, что законодателю необходимо в кратчайшие сроки внести изменения и после этого уже принятая ранее норма подлежит пересмотру. Вот эти "кратчайшие сроки" могут занять неизвестно сколько времени. Лично я оцениваю это позитивно. Два года мы говорили, что так быть не должно, и все суды нам в этом отказывали, - рассказал Афиногенов. 

Напомним, в 2019 году по итогам муниципальных выборов депутатов муниципального совета МО "Литейный округ" мандаты получили десять "яблочников" — половина от общего числа депутатов. Незадолго до окончания полномочий предыдущий совет изменил положение о голосовании. Раньше глава определялся простым большинством голосов. После поправки для принятия решения требуется минимум 14 голосов в поддержку одного кандидата. Сам устав был изменен за несколько дней до выборов.  Сейчас пост исполняющего обязанности главы МО занимает единоросс Павел Дайняк. 

Константин Леньков


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