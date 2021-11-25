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Новости 17:19

Петербург получил 13 новых школьных автобусов за 30 млн рублей

фото ЗакС политика Петербург получил 13 новых школьных автобусов за 30 млн рублей

В Петербург пришла партия новых автобусов для городских школ и домов детского творчества: деньги на оплату транспорта предоставил федеральный бюджет, информирует пресс-служба Смольного.

13 автобусов отечественных марок ГАЗ, ПАЗ и УАЗ текущего года производства обошлись федвластям в 30,8 млн рублей.

Машины предоставят в пользование детских учреждений Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Приморского, Колпинского и Калининского районов, а также городскому оздоровительно-образовательному центру "Балтийский берег".

"Очень важно обеспечить школы своим транспортом, чтобы у ребят была возможность ездить на занятия и на экскурсии. Большую поддержку в этом Петербургу оказывает федеральный центр", — высказался о закупке градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Автопарк в петербургских школах, добавил городской глава, обновляют согласно поручению президента РФ по итогам послания Федеральному собранию весной 2021 года.


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