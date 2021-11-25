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Новости 18:07

Смольный перенёс сроки введения QR-кодов для посещения общепита с 1 на 27 декабря

фото ЗакС политика Смольный перенёс сроки введения QR-кодов для посещения общепита с 1 на 27 декабря

Власти Петербурга решили перенести дату введения QR-кодов для посещения заведений общепита с 1 на 27 декабря: постановление уже подписал городской глава Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Решение обосновано улучшением эпидемической обстановки в Северной столице. Немаловажную роль сыграли и темпы вакцинации, отметил Беглов: на днях петебуржцы побили рекорд по количеству сделанных в сутки прививок — уколы получили 39 тысяч человек.

Кроме того, начиная с 27 декабря в гостиницы Петербурга можно будет заселиться также только при наличии QR-кода, либо — в течение 72 часов предоставлять свежий ПЦР-тест.

"Исполнительным органам государственной власти Санкт Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их Губернатору Санкт-Петербурга", - добавили также в Смольном.

Все остальные введённые в городе антивирусные ограничения продлеваются до 31 января 2022 года.


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