МВД обвиняет ректора Шанинки в мошенничестве с фиктивным трудоустройством

Следователи управления МВД по Москве предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников для хищения денег вуза, заявили в МВД.

Следствие считает, что Зуев якобы вступил в сговор с бывшим замминистра просвещения Мариной Раковым и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком. По версии следствия, они заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения, оформив их как совместителей, и те получали зарплату, не выполняя работы.

Ущерб МВД оценило более чем в 20 млн рублей. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Зуеву предъявили в октябре.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.