Петербург закупает более двух сотен новых троллейбусов за 8,3 млрд рублей

Подведомственное Смольному предприятие "Горэлектротранс" опубликовало на сайте госзакупок информацию о двух тендерах. К июлю 2023 года, согласно техническому заданию, в город должны будут поставить в общей сложности 263 новых троллейбуса.

Из них 97 - троллейбусы с автономным ходом, способные вместить 90 пассажиров, на которые предполагается потратить максимум 3,39 млрд рублей. В свою очередь, другой конкурс объявлен на закупку 166 троллейбусов повышенной вместимости (100 пассажиров). За их поставку городские чиновники готовы заплатить 4,961 млрд рублей.

Закупаемые единицы транспорта должны быть оснащены валидаторами, системами видеонаблюдения и связи с пассажирами. Заявки от подрядчиков, желающих побороться за контракты, принимаются до 14 декабря.