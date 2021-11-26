В Архангельской области обрушился мост, построенный менее полугода назад за 20 млн рублей

Мост через реку Емцу в Холмогорском районе Архангельской области, открытый нынешним летом, после столкновения с речными льдинами развалился, передает региональное издание 29.ru. Минтранс области приступил к проверке обстоятельств инцидента. Таким образом прервалось наземное сообщение с пятью деревнями, в которых проживают более 200 человек.

Отмечается, что техническое задание и обещания подрядчика (компании "Химпроминжиниринг", дочернего предприятия "Росатома") давали надежду на долговечность переправы: она должна была прослужить не менее полувека. Из бюджетных средств на ее строительство потратили 20 млн рублей.