ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:58

В Пскове утвердили в должности нового главу администрации города

фото ЗакС политика В Пскове утвердили в должности нового главу администрации города

Большинство депутатов Псковского областного собрания проголосовало за кандидатуру Бориса Елкина, выдвинувшегося на вакантный пост главы администрации Пскова. В его поддержку выступил 21 из 23 присутствовавших на заседании законотворцев, передает "Псковская лента новостей". Еще двое депутатов проголосовали за Ивана Родионова.

"В наших руках делать наш город лучше, привлечь дополнительные инвестиции, туристов, ведь туристический потенциал Пскова очень высок и его надо развивать дальше. С завтрашнего дня продолжим работу", - приводится фрагмент речи Елкина.

Елкин временно исполнял обязанности главы города после ухода в отставку Александра Братчикова. Последний в 2021 году был одним из тех государственных деятелей, которым в порядке эксперимента прислал символические денежные переводы главред "Псковской губернии" Денис Камалягин*. Журналист проверял, станет ли после этого чиновник лицом, аффилированным с иноагентом, но вместо желаемого результата столкнулся с обвинениями в подкупе.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, исполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама