В Пскове утвердили в должности нового главу администрации города

Большинство депутатов Псковского областного собрания проголосовало за кандидатуру Бориса Елкина, выдвинувшегося на вакантный пост главы администрации Пскова. В его поддержку выступил 21 из 23 присутствовавших на заседании законотворцев, передает "Псковская лента новостей". Еще двое депутатов проголосовали за Ивана Родионова.

"В наших руках делать наш город лучше, привлечь дополнительные инвестиции, туристов, ведь туристический потенциал Пскова очень высок и его надо развивать дальше. С завтрашнего дня продолжим работу", - приводится фрагмент речи Елкина.

Елкин временно исполнял обязанности главы города после ухода в отставку Александра Братчикова. Последний в 2021 году был одним из тех государственных деятелей, которым в порядке эксперимента прислал символические денежные переводы главред "Псковской губернии" Денис Камалягин*. Журналист проверял, станет ли после этого чиновник лицом, аффилированным с иноагентом, но вместо желаемого результата столкнулся с обвинениями в подкупе.

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