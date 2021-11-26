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Новости 13:56

Мурашко отметил высокую эффективность комбинации "Спутника V" и "Спутника Лайт"

фото ЗакС политика Мурашко отметил высокую эффективность комбинации "Спутника V" и "Спутника Лайт"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в ходе заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, рассказал об идеальном, с его точки зрения, способе иммунизации от коронавируса. Для этого требуется использовать два препарата, изготовленных одним и тем же российским институтом - центром имени Гамалеи.

"Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - приводит его слова РИА "Новости".

Со своей стороны, глава венгерского МИД Петер Сийярто согласился с тем, чтобы однокомпонентный "Спутник Лайт", который обычно рекомендуют всем переболевшим коронавирусом, был рано или поздно одобрен в его стране. В свою очередь, "Спутник V" в Венгрии зарегистрировали еще в январе.


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