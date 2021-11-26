ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:22

Депутат Панов предложил Илону Маску построить завод Tesla в Петербурге

фото ЗакС политика Депутат Панов предложил Илону Маску построить завод Tesla в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов ("Новые люди") написал письмо американскому бизнесмену Илону Маску с предложением построить автомобильный завод Tesla в Петербурге. Парламентарий объявил об этом на своей странице в Instagram 26 ноября. 

В своем обращении к "техно-королю" депутат напомнил, что Маск уже высказывался о желании построить технологическую площадку по производству электроавтомобилей Tesla в России. 

"Позволю себе предположить, что сейчас наиболее подходящий момент, чтобы реализовать ваше намерение - буквально на днях Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило лучшие условия для городской особой экономической зоны, предоставляющие уникальные налоговый возможности для новых резидентов", - говорится в письме Панова. 

Напомним, поправку в Налоговый кодекс о льготах для резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" внес губернатор Александр Беглов 10 ноября. "Новые люди" ко второму чтению предложили расширить льготы для участников экономической зоны. Поправка подразумевает освобождение от выплаты налога на прибыль в течение шести лет после выхода на прибыль. В последующие четыре года ставка будет составлять 5%. 

Панов также отметил, что в Петербурге уже сформирован кластер гигантов автомобильной промышленности, что, по его мнению, подтверждает привлекательность региона для предпринимателей и инвесторов. Он выразил готовность оказать необходимую поддержку "техно-королю". 

Депутат Дмитрий Панов в сентябре 2021 года избрался  в Заксобрание по списку "Новых людей". С 2019 года он занимает пост координатора общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному Федеральному округу. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама