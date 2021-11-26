ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:51

КПРФ просит Бастрыкина возбудить уголовное дело против Жириновского за его выступление в Госдуме

фото ЗакС политика КПРФ просит Бастрыкина возбудить уголовное дело против Жириновского за его выступление в Госдуме

Фракция КПРФ в Госдуме обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за его речи на заседании 16 ноября, передает РИА "Новости".

В письме коммунисты указали, что Жириновский в ходе заседания обратился к генпрокурору Игорю Краснову с призывом "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ". Фракция считает, что в словах Жириновского усматриваются признаки нарушения ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию – это, в первую очередь, запретить этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", - прокомментировал депутат Александр Ющенко.

Ранее КПРФ обратилась в комиссию думы по этике из-за выступления Жириновского. 16 ноября он припоминал коммунистам репрессии в СССР, называл Владимира Ленина "главным террористом планеты" и назвал депутата Николая Коломейцева "ростовским валенком", за что получил замечание от спикера Вячеслава Володина.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама