КПРФ просит Бастрыкина возбудить уголовное дело против Жириновского за его выступление в Госдуме

Фракция КПРФ в Госдуме обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за его речи на заседании 16 ноября, передает РИА "Новости".

В письме коммунисты указали, что Жириновский в ходе заседания обратился к генпрокурору Игорю Краснову с призывом "запретить все левые партии" и "отменить все результаты выборов КПРФ". Фракция считает, что в словах Жириновского усматриваются признаки нарушения ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"Все оскорбления и призывы к генпрокоруру РФ закрыть и запретить партию – это, в первую очередь, запретить этих людей. Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено", - прокомментировал депутат Александр Ющенко.

Ранее КПРФ обратилась в комиссию думы по этике из-за выступления Жириновского. 16 ноября он припоминал коммунистам репрессии в СССР, называл Владимира Ленина "главным террористом планеты" и назвал депутата Николая Коломейцева "ростовским валенком", за что получил замечание от спикера Вячеслава Володина.