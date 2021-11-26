В Ленобласти оценили в 57 млрд рублей работы над будущей станцией метро "Кудрово"

Весь комплекс проектных и строительных работ, связанных с долгожданной станцией метрополитена "Кудрово", чиновники из правительства Ленинградской области оценили примерно в 57 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда регионального правительства Сергея Харлашкина.

"Сейчас выполняется проект по планировке территории в Петербурге, а также заказан проект строительства самого метро от станции "Дыбенко" до Кудрово". Соглашение между Петербургом и Ленинградской областью было подписано еще в 2013 году. Область в своей части сделала проект планировки территории, предоставила место для строительства депо, город в свою очередь выполнил предпроектные работы", - рассказал он.

Отметим, что в конце ноября истекает срок исполнения поручения президента, который ждет конкретных предложений по развитию петербургской подземки и строительству станции "Кудрово" в частности. Последняя должна будет стать продолжением "оранжевой" ветки метрополитена на юго-восток. Как и "Девяткино", она будет располагаться на территории Ленобласти. По последним прикидкам Ленметрогиптранса, станцию должны будут ввести в 2029 году.