ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:52

Минздрав: Российские вакцины проверяют на эффективность против нового штамма коронавируса

фото ЗакС политика Минздрав: Российские вакцины проверяют на эффективность против нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов, передает ТАСС.

"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - сказал Мурашко.

По его словам, в России регулярно мониторят штаммы коронавируса. Он призвал следить на информацией от оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции и Минздрава.

Ранее стало известно, что в Африке выявлен новый штамм коронавируса - B.1.1.529, случаи заражения им также зафиксированы в Израиле и Гонконге. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может оказаться невосприимчим к вакцинам и оказаться опаснее штамма "дельта", распространенного сейчас, в том числе, в России.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама