Минздрав: Российские вакцины проверяют на эффективность против нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов, передает ТАСС.

"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - сказал Мурашко.

По его словам, в России регулярно мониторят штаммы коронавируса. Он призвал следить на информацией от оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции и Минздрава.

Ранее стало известно, что в Африке выявлен новый штамм коронавируса - B.1.1.529, случаи заражения им также зафиксированы в Израиле и Гонконге. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может оказаться невосприимчим к вакцинам и оказаться опаснее штамма "дельта", распространенного сейчас, в том числе, в России.