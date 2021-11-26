Бельский послал низкий поклон петербурженкам, воспитывающим приемных детей

В преддверии Дня матери, выпадающего в нынешнем году на воскресенье, с поздравительным словом к петербурженкам обратился спикер ЗакСа Александр Бельский. Для него наступающий праздник - "один из самых теплых и душевных".

"Поддержка института семьи, пропаганда семейных ценностей – основа социальной политики нашего государства. В Петербурге с каждым годом растет число многодетных семей – в городе таких насчитывается более 48 тысяч. Наши основные приоритеты – поддерживать молодых мам, многодетных, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в послании единоросса, отдельно выразившего "низкий поклон" тем, кто взял на попечение приемных детей.

Именно мать, с точки зрения Бельского, есть главный человек в жизни каждого, и именно ее любовь лежит в основе уверенности в себе и любого рода успехе.

Примечательно, что с момента избрания Бельского в петербургский парламент некоторые поздравления к той или иной группе населения они выпускают совместно с губернатором Александром Бегловым. В случае с Днем матери этого не произошло. При предыдущем спикере ЗакСа Вячеславе Макарове такого единства практически не было.