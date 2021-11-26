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Новости 18:49

Петербургский юрист подал в суд на Беглова из-за QR-кодов

фото ЗакС политика Петербургский юрист подал в суд на Беглова из-за QR-кодов

Адвокат Михаил Попов подал в суд на губернатора Александра Беглова и правительство Петербурга из-за введения QR-кодов для доступа в общественные места. Соответствующий иск поступил в Горсуд 26 ноября. Юрист хочет оспорить недавние изменения в постановлении правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

В разговоре с ЗАКС.Ру Попов уточнил, что намерен отменить постановление городского правительства № 766 от 18 октября о внесении изменений в документ о мерах по противодействию коронавирусу, которое обязывает петербуржцев предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, при посещении общественных мест. 

О своем отношении к "антиковидному" постановлению в целом юрист рассказывать не стал, предложив дождаться регистрации заявления. 

Напомним, в Петербурге с 27 декабря при посещении заведений общественного питания и магазинов розничной торговли у посетителей будут требовать QR-код. Сейчас такая мера действует при посещений музеев, кинотеатров, фитнес центров, а также концертов и спортивных мероприятий. 

Константин Леньков


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