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Новости 11:41

В России насчитали почти 34 тысячи новых случаев заражения COVID-19

фото ЗакС политика В России насчитали почти 34 тысячи новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 744 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1 239 человек (на три меньше, чем накануне). Сумело поправиться 36 494 пациента.

Тройка регионов – лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3 430 новых больных, в Петербурге — 1 879 (на 175 больше, чем накануне), в Подмосковье — 1 867. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3 316 человек с коронавирусом и скончались 70 (накануне — 64).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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