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Новости 12:33

Полицейские задержали более сотни мигрантов-нелегалов на купчинских овощебазах

фото ЗакС политика Полицейские задержали более сотни мигрантов-нелегалов на купчинских овощебазах

Очередной рейд полицейских по овощебазам на Софийской улице в Петербурге привел к задержанию свыше 130 мигрантов, передает пресс-служба регионального главка МВД. У части из них отсутствовали документы, позволяющие пребывать на территории России. Инспекцию проводили около 170 силовиков.

Как сообщил с места событий полицейский Александр Зенько, его коллеги проверили более 500 граждан, из которых около 50 человек привлекут к административной ответственности.

"Данное направление деятельности находится на постоянном и особом контроле", - добавил он, имея в виду нарушения в сфере миграционного законодательства.

В прошлый раз по аналогичным основаниям на купчинских овощебазах задержали 73 человека, которых пообещали депортировать.


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