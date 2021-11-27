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Новости 14:30

В Петербурге подскочило число госпитализированных с коронавирусом за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге подскочило число госпитализированных с коронавирусом за сутки

Смольный выпустил новую сводку данных, свидетельствующих о картине эпидемии коронавируса в Петербурге. Согласно информационному бюллетеню от 27 ноября, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (445 вместо 384 накануне). В реанимационных отделениях лежат 582 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 298 человек.

Инфекционный коечный фонд, сокращенный в последнее время до 8 149 мест, в соответствии с нормативом Минздрава свободен на 44,69%.

На карантине находятся 4 248 граждан, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 30 587 петербуржцев.

За сутки было сделано 32 447 ПЦР-теста.


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