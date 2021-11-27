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Новости 15:06

Петербуржца, клеившего плакаты про пытки в системе ФСИН, оштрафовали на 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петербуржца, клеившего плакаты про пытки в системе ФСИН, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Петербуржец Дмитрий Мартыничев, которого сочли виновным в расклеивании плакатов против ФСИН, получил от Московского районного суда наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Административный протокол на него составили по статье о мелком хулиганстве, передает "ОВД-Инфо"*.

По словам адвоката Динара Идрисова, от Мартыничева, задержанного на неделе, силовики пытались добиться информации о "заказчиках" его акций.

Фотография плаката, пародирующего официозную информацию, с надписью "Федеральная служба изнасилования населения", широко разошлась по социальным сетям нынешней осенью. Появился он на фоне регулярно появляющихся в широком доступе роликов с видеорегистраторов из российских колоний, оказавшихся в октябре в распоряжении правозащитного проекта Gulagu.net. На видеозаписях из огромного архива запечатлены садистические издевательства над заключенными, в том числе сексуального характера.

*Минюст внес проект в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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