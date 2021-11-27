Думские эсеры не согласны с планами Минприроды расширить возможности для строительства в лесополосе

Лидер фракции справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов осудил решение Минприроды расширить перечень сооружений, строительство которых дозволяется в лесах. По мнению депутата, это чревато большими и долгоиграющими проблемами для окружающей среды. Для него критикуемая инициатива есть не что иное, как де-факто узаконивание капитальной застройки лесополосы.

"Экологическая ситуация в больших городах и так неблагополучная, не говоря уже о социальном напряжении. Теперь у людей хотят отнять лес, чтобы строить там дачи и гостиницы для богатых. Большинство экологических организаций уже выступили против этой идеи, призываю министерство отказаться от неё", - заявил политик через свою пресс-службу.

Идею ведомства Миронов характеризует как двусмысленную и призывает всех неравнодушных обратить на "размытые формулировки", которыми она, по мнению социалиста, в своем письменном виде наполнена.