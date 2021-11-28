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Новости 11:11

Беглов поздравил петербуржцев с Днём матери

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днём матери

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил жителей города с Днём матери — событие ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Материнская преданность детям безгранична и способна на подвиги. С праздником, дорогие наши мамы! Здоровья вам и благополучия! Счастья и успехов вашим детям", — высказался Беглов.

На сегодняшний день в городе на Неве проживают свыше 600 тысяч семей, из которых почти 50 тысяч — многодетные. Ордена "Мать-героиня" удостоились 27 петербурженок. 20 семей из Северной столицы имеют ордена "Родительская слава", а 140 семей получили региональную награду — орден "За заслуги в воспитании детей".


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