Беглов поздравил петербуржцев с Днём матери

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил жителей города с Днём матери — событие ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Материнская преданность детям безгранична и способна на подвиги. С праздником, дорогие наши мамы! Здоровья вам и благополучия! Счастья и успехов вашим детям", — высказался Беглов.

На сегодняшний день в городе на Неве проживают свыше 600 тысяч семей, из которых почти 50 тысяч — многодетные. Ордена "Мать-героиня" удостоились 27 петербурженок. 20 семей из Северной столицы имеют ордена "Родительская слава", а 140 семей получили региональную награду — орден "За заслуги в воспитании детей".