Удмуртских медиков хотят наказать за самовольный ремонт дороги у подстанции скорой помощи

Работников станции скорой помощи удмуртского города Глазов хотят наказать за самовольный ремонт дороги, ведущей к медучреждению. При этом, как пишет Udm-Info, медики неоднократно жаловались на проблемную дорогу, изрытую ямами и выбоинами.

Последний раз подъезд к станции скорой помощи ремонтировался в 2000 году: из-за его ужасного состояния работники постоянно тратят на вызовы больше времени, плюс из-за этого часто ломаются машины. Врачи неоднократно обращались за помощью к чиновникам, но последние просьбам не внимали.

В начале ноября бригада скорой, возвращаясь с вызова, увидела, как в соседнем со зданием дворе рабочие укладывают новый асфальт: медики попросили дорожников дать им ненужные "обрезки". Таким образом, своими силами они починили проблемные участки дороги.

Данный "демарш" не прошёл безнаказанным: руководство больницы потребовало объяснить, почему медики "использовали в личных целях муниципальный асфальт" и почему перевозили его на служебной машине.

Теперь "провинившимся" грозят дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.