Родственники ректора Шанинки требуют допустить к нему в СИЗО гражданских медиков

Близкие пребывающего под арестом ректора Шанинки Сергея Зуева настаивают на допуске к нему в СИЗО гражданских врачей, указывая на обострившиеся проблемы со здоровьем, уведомил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

"У Сергея Зуева сохраняются проблемы со здоровьем, у него высокое давление, а в его случае это очень опасно", - поделился Хуруджи.

27 ноября стало известно, что Зуева должны поместить в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Хуруджи добавил, что близкие ректора требуют допуска "сторонних" врачей для корректировки его лечения.

Зуев нуждается в консультациях кардиолога, сосудистого хирурга и УЗИ-специалиста.

Напомним, что 67-летнего ректора обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников, что принесло ущерб бюджету в размере 20 млн рублей. Он также проходит по делу экс-замминистра культуры Марины Раковой о хищении более 50 млн рублей: Зуев якобы присвоил часть денег, выделенных Шанинке как субподрядчику Фонда новых форм развития образования.