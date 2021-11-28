"Весной всё растает": Петербуржцы жалуются на заснеженные дороги и гололёд

Пришедший в Петербург снегопад застал врасплох не только жителей города, но и коммунальщиков: в течение дня 28 ноября обитатели Северной столицы делятся фотографиями заснеженных улиц.

Отметим, что охватившая Петербург вьюга вмешалась и в ситуацию на дорогах: в пабликах горожане публикуют снимки автомобилей в заносе — в городе резко возросло число ДТП.

В комментариях петербуржцы сетуют, что Смольный вновь несерьёзно отнёсся к собственным обещаниям не допустить проблем 2019 года. Многие жалуются на гололёд на тротуарах.

"Снегоуборочную технику видите? А она, вроде как, должна быть. Город заметает метель, а уборочная техника не торопится выходить на дороги", — негодует один из читателей паблика "Районы Петербурга".

"Чего убирать-то? Весной всё растает", — вторят ему остальные.

Ранее в комитете по благоустройству отчитались о том, что перед снегопадами все дороги города была превентивно обработаны противогололёдными средствами, а очищать улицы будут не менее 120 единиц спецтехники.