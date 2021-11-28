ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

Депутата из Гатчины оштрафовали за езду на авто с ребёнком за рулём

фото ЗакС политика Депутата из Гатчины оштрафовали за езду на авто с ребёнком за рулём

Член совета депутатов Гатчины Светлана Малашкова получила штраф в размере 3 тысяч рублей после того, как опубликовала у себя в Instagram видео, как её 10-летний сын едет за рулём автомобиля.

Малашковой инкриминировали нарушение ст. 12.23 КоАП, уточняет 78.ru.

В ролике мальчик сидит на коленях у депутата и управляет, с её подсказками, транспортным средством. В конце он бросает руль, испугавшись неожиданного появления встречного авто.

Сама Малашкова ролик из своего Instagram уже удалила, при этом на своей странице "ВКонтакте" она выразила удивление резонансу, который он спровоцировал.

Следует отметить, что являясь депутатом горсовета Гатчины, Малашкова является также членом постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама