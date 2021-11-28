Депутата из Гатчины оштрафовали за езду на авто с ребёнком за рулём

Член совета депутатов Гатчины Светлана Малашкова получила штраф в размере 3 тысяч рублей после того, как опубликовала у себя в Instagram видео, как её 10-летний сын едет за рулём автомобиля.

Малашковой инкриминировали нарушение ст. 12.23 КоАП, уточняет 78.ru.

В ролике мальчик сидит на коленях у депутата и управляет, с её подсказками, транспортным средством. В конце он бросает руль, испугавшись неожиданного появления встречного авто.

Сама Малашкова ролик из своего Instagram уже удалила, при этом на своей странице "ВКонтакте" она выразила удивление резонансу, который он спровоцировал.

Следует отметить, что являясь депутатом горсовета Гатчины, Малашкова является также членом постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности.