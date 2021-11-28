Депутат МО "Гражданка" Сафонов пожаловался на невозможность печататься в местной газете

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов пожаловался в своей группе "ВКонтакте", что глава округа Елена Беляева якобы не дает депутатам возможности опубликовать свои отчеты в муниципальной газете "Гражданка". По словам Сафонова, на любые попытки обсудить этот вопрос на заседании совета глава МО реагирует негативно. Он направил 28 ноября официальное обращение к Беляевой с просьбой рассказать, как будут публиковаться отчеты мундепов.

"Предложить для публикации в газете материалы стало возможно только через Елену Беляеву. Предложить их главному редактору можно, но надеяться на публикацию без личного дозволения Елены Беляевой – нет", - написал Сафонов на своей странице "ВКонтакте".

В разговоре с ЗАКС.Ру глава округа рассказала, что считает доводы Сафонова безосновательными, поскольку депутаты всегда участвовали в создании муниципальной газеты и направляли свои материалы главному редактору.

- Если посмотреть все наши номера, у нас много публикаций [от депутатов]. Более того, я сама предлагаю депутатам подготовить материал и темы даю, потому что я считаю, что жители должны знать своих депутатов. А что касается лично меня, глава муниципального образования — это самостоятельный орган местного самоуправления, который отчитывается перед жителями. Я считаю, что я нисколько не злоупотребляю этим правом, - рассказала Беляева.

Она отметила, что все материалы публикуются в соответствии с уставом муниципального издания: для главы МО, как и для депутатов, в выпуске выделяется одна полоса, а для печати сообщений местной администрации — пять полос. Например, в муниципальном издании периодически появляются тексты "эко-депутата" Анастасии Лапшанганской, Ирины Майоровой о бюджете, а также материалы других депутатов. Сам Сафонов, по ее информации, своих текстов в редакцию якобы не присылал.

Константин Леньков