Активистку Нордик оштрафовали на 75 тысяч рублей за перформанс против гендерного насилия

Октябрьский районный суд Петербурга 27 ноября признал феминистку Лелю Нордик виновной в повторном нарушении правил проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время акции в честь международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября. Ей назначили штраф в размере 75 тысяч рублей, сообщил правозащитный проект "Апология протеста" на своей странице в Twitter.

Еще троих участниц перфоманса Марину Сингх, Марину Ширяеву и Полину Титову оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В "Апологии протеста" заявили, что намерены обжаловать решения суда.

Напомним, силовики задержали девушек вечером 25 ноября после акции против насилия в отношении женщин. Они установили в сквере возле Фонарного моста "памятник" пострадавшим женщинам, который представлял из себя манекен, обклеенный вырезками из новостей о домашнем насилии. Активисты возложили цветы к импровизированному мемориалу и зачитали манифест, в котором потребовали от государства пересмотреть законодательство в сфере женских прав. В тот же вечер были задержаны трое журналистов, которые освещали акцию. Их отпустили из отдела полиции после дачи объяснений.

Константин Леньков