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Новости 18:36

Активистку Нордик оштрафовали на 75 тысяч рублей за перформанс против гендерного насилия

фото ЗакС политика Активистку Нордик оштрафовали на 75 тысяч рублей за перформанс против гендерного насилия

Октябрьский районный суд Петербурга 27 ноября признал феминистку Лелю Нордик виновной в повторном нарушении правил проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время акции в честь международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября. Ей назначили штраф в размере 75 тысяч рублей, сообщил правозащитный проект "Апология протеста" на своей странице в Twitter. 

Еще троих участниц перфоманса Марину Сингх, Марину Ширяеву и Полину Титову оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В "Апологии протеста" заявили, что намерены обжаловать решения суда. 

Напомним, силовики задержали девушек вечером 25 ноября после акции против насилия в отношении женщин. Они установили в сквере возле Фонарного моста "памятник" пострадавшим женщинам, который представлял из себя манекен, обклеенный вырезками из новостей о домашнем насилии. Активисты возложили цветы к импровизированному мемориалу и зачитали манифест, в котором потребовали от государства пересмотреть законодательство в сфере женских прав. В тот же вечер были задержаны трое журналистов, которые освещали акцию. Их отпустили из отдела полиции после дачи объяснений. 

Константин Леньков


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