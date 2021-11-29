"Часть людей считают словосочетание сатанинским": Кремль думает отказаться от термина "QR-код"

Кремль и правительство РФ думают отказаться от использования термина "QR-код" ввиду негативного к нему отношения у ряда россиян, уведомили РБК близкие к кабмину источники.

На данный момент власти обсуждают название документа о посещении гражданами общественных мест при введении новых ограничений из-за ситуации с COVID-19. При этом использование термина "QR-код" в публичной сфере может быть сведено до минимума.

"Часть людей считают словосочетание "QR-код" сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", — поделился собеседник РБК.

В качестве вариантов для замены словосочетания "QR-код" рассматриваются "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зеленый паспорт", "ковипасс", "санитарный паспорт" и другие.

Напомним, что правительственная инициатива, направленная на рассмотрение в регионы, предполагает практически повсеместное введение QR-кодов: таким образом, посещать публичные места смогут только привитые от коронавируса граждане или имеющие задокументированный медотвод от вакцинации.

Предполагается, что законопроект о QR-кодах будет рассмотрен в середине декабря, однако его принятие может затянуться и до февраля 2022 года.