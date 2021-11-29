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Новости 10:52

С 26 декабря из Петербурга запустят чартерные рейсы на Кубу

фото ЗакС политика С 26 декабря из Петербурга запустят чартерные рейсы на Кубу

Начиная с 26 декабря из Петербурга на Кубу на регулярной основе будут летать чартерные рейсы, информирует Ассоциация туроператоров.

Перелёты будет осуществлять компания AZUR air. На период с 26 декабря по 15 мая запланировано по одному рейсу раз в 10-11 дней. Другие авиакомпании летают на Кубу только из столичных аэропортов. 

Цены на новогодние каникулы на Кубе начинаются от 273 тысяч рублей на двоих при заселении в четырёхзвёздочный отель по системе "всё включено". При этом из Москвы аналогичные туры на 11 ночей желающим обойдутся в 313 тысяч рублей на двоих.


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