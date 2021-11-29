С 26 декабря из Петербурга запустят чартерные рейсы на Кубу

Начиная с 26 декабря из Петербурга на Кубу на регулярной основе будут летать чартерные рейсы, информирует Ассоциация туроператоров.

Перелёты будет осуществлять компания AZUR air. На период с 26 декабря по 15 мая запланировано по одному рейсу раз в 10-11 дней. Другие авиакомпании летают на Кубу только из столичных аэропортов.

Цены на новогодние каникулы на Кубе начинаются от 273 тысяч рублей на двоих при заселении в четырёхзвёздочный отель по системе "всё включено". При этом из Москвы аналогичные туры на 11 ночей желающим обойдутся в 313 тысяч рублей на двоих.