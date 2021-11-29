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Новости 11:03

Петербуржцев ожидают два дня сильного снегопада

фото ЗакС политика Петербуржцев ожидают два дня сильного снегопада

Во второй половине дня 29 ноября Петербург посетит сильный снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

"Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части", - уточнил специалист.

Не ослабевая, снег, по прогнозу Колесова, будет идти также в течение всех следующих суток, что способно поднять высоту покрова до 20 см. На это время ожидаются холода, доходящие до -6 градусов.

В целом, заключил эксперт, начало зимы встретит горожан сложной погодной обстановкой, что отразится и на уличном движении.


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