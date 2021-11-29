Петербуржцев ожидают два дня сильного снегопада

Во второй половине дня 29 ноября Петербург посетит сильный снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

"Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части", - уточнил специалист.

Не ослабевая, снег, по прогнозу Колесова, будет идти также в течение всех следующих суток, что способно поднять высоту покрова до 20 см. На это время ожидаются холода, доходящие до -6 градусов.

В целом, заключил эксперт, начало зимы встретит горожан сложной погодной обстановкой, что отразится и на уличном движении.