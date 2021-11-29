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Новости 11:37

В Петербурге запретили еще два аниме

фото ЗакС политика В Петербурге запретили еще два аниме

Московский районный суд Петербурга объявил вне закона аниме, размещенные на двух страницах в интернете, и запретил доступ к ним, передает объединенная пресс-служба городских судов. Одно из аниме называлось "Загадка истории дьявола". Запрета добивалась прокуратура, усмотрев в некоторых сценах пагубное влияние на психику несовершеннолетних.

В частности, истца не устроило наличие в мультсериалах нецензурной лексики и сцен насилия. Экспертизу видеоматериалов проводило ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования" и согласилось с соображениями прокуратуры. Последняя в иске дословно утверждала, что аниме на обоих сайтах "психическому здоровью, нравственному и духовному развитию" подростков.

Отметим, что через петербургские суды распространение тех или иных аниме в России запрещают регулярно.


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