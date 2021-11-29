Директора и педагога школы на Ямале привлекли к ответственности за демонстрацию ЛГБТ-флага

На Ямале прокуратура добилась дисциплинарного взыскания для директора и педагога школы № 8 в Лабытнанги, показавших детям в ходе урока в честь Дня толерантности флаг ЛГБТ.

Надзорное ведомство считает данный "демарш" учителей нарушением закона и уверено в том, что они продемонстрировали несовершеннолетним информацию, которая "наносит вред их нравственному и духовному развитию".

"Установлено, что в нарушение требований закона 16 ноября 2021 года одним из педагогов школы в рамках празднования Всемирного дня толерантности размещена презентация, где несовершеннолетним обучающимся демонстрировался слайд с флагом ЛГБТ. За распространение информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетним, прокурор города внес начальнику управления образования администрации Лабытнанги представление об устранении нарушений закона", — отчитались в прокуратуре ЯНАО.