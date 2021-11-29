ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:43

Скончался режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов

фото ЗакС политика Скончался режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов

На 94-м году жизни ушел из жизни известный советский и российский режиссер Владимир Наумов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Уроженец Ленинграда, Наумов известен экранизацией старинного сюжета о Тиле Уленшпигеле ("Легенда о Тиле"), картиной "Десять лет без права переписки" и снятым совместно с Александром Аловым фильмом "Тегеран-43". Всего он снял более десятка фильмов. В киноработах Наумова часто появлялась его супруга, актриса Наталия Белохвостикова.

Режиссер получал орден "За заслуги перед Отечеством" различных степеней три раза из четырех возможных.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама