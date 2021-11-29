Скончался режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов

На 94-м году жизни ушел из жизни известный советский и российский режиссер Владимир Наумов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Уроженец Ленинграда, Наумов известен экранизацией старинного сюжета о Тиле Уленшпигеле ("Легенда о Тиле"), картиной "Десять лет без права переписки" и снятым совместно с Александром Аловым фильмом "Тегеран-43". Всего он снял более десятка фильмов. В киноработах Наумова часто появлялась его супруга, актриса Наталия Белохвостикова.

Режиссер получал орден "За заслуги перед Отечеством" различных степеней три раза из четырех возможных.