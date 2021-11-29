Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю по статье о пропаганде наркотиков

Мосгорсуд решил оставить в силе решение о штрафе журналисту Юрию Дудю по статье о "пропаганде наркотиков" (ст. 6.13 КоАП РФ), информирует пресс-служба столичных судов.

Сумма санкции, напомним, составила 100 тысяч рублей.

Заявителем по делу Дудя стала Лига безопасного интернета, которой руководит Екатерина Мизулина - дочь известной своими "запретительными" инициативами сенатора Елены Мизулиной.

Суд, согласившийся с истцом, счёл, что в двух интервью Дудя (с рэперами Моргенштерном и Ивангаем), где собеседники обсуждают собственный опыт употребления психоактивных веществ, содержится пропаганда наркотиков.