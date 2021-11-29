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Новости 14:47

Экс-замглавы Красносельского района Петербурга получил 5 лет колонии за крупные взятки

фото ЗакС политика Экс-замглавы Красносельского района Петербурга получил 5 лет колонии за крупные взятки

Бывший заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга Алексей Миронов получил 5 лет колонии строгого режима по обвинению в получении крупных взяток, информирует пресс-служба городской прокуратуры.

Суд пришёл в выводу, что в период с 2019 по 2020 год управленец через посредника получил от гендиректора компании "Восход" свыше 9 млн рублей взятки, а взамен оказал ему услугу и подписал акты о приёмке якобы уже выполненных работ по уборке дворов. Также Миронов посодействовал компании в получении госконтрактов.

Кроме того, экс-чиновник получил 2,2 млн рублей от представителей жилкомсервиса № 2 и компании "Строй-Сити".

Как итог, Миронову присудили 5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 млн рублей. Также ему в течение трёх лет запрещается занимать госдолжности.


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