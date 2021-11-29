"Люди готовы верить чему угодно": В ковидарии в "Ленэкспо" пациентам запретили гадать на Таро

Пациентам, пребывающим в "красной зоне" временного ковидария в петербургском "Ленэкспо", запретили гадать на картах Таро: табуирование этой эзотерической практики обусловлено тем, что больные начали консультироваться с гадалками по вопросам своего лечения. О нововведении рассказала в интервью "Фонтанке" клинический психолог Юлия Мохова, которая работает с заболевшими.

"Прямо в седьмом корпусе "Ленэкспо" начала раскладывать карты Таро. Ладно бы она гадала только себе. Но она взялась гадать всему сектору, испрашивая у карт советы по поводу схем лечения, например. И люди к ней потянулись. Пришлось вводить ограничения на гадание: себе – пожалуйста, другим – не надо. В стрессовой ситуации критическое мышление отключается, люди готовы верить чему угодно", - поделилась деталями произошедшего Мохова.

Пандемия, констатировала психолог, сделала людей мнительными и суеверными.

"Одна пациентка, например, заявила, что коронавирус – это ее наказание, которое она должна понести за то, как жила до болезни. В итоге мы договорились, что „наказание" нужно проходить грамотно, под присмотром врачей", - рассказал о случае из практики Мохова.

Напомним, временный ковидарий в "Ленэкспо" был открыт в первую волну пандемии COVID-19 в мае 2020 года. Заражённых размещают в нескольких корпусах. Когда эпидемическая ситуация становится менее напряжённой, госпиталь сворачивают.