В комитете по культуре объяснили отмену концерта комика Белого отсутствием QR-кода у организаторов

Заявления петербургского стендап-комика Руслана Белого, предположившего, что его октябрьское выступление было отменено по политическим причинам, прокомментировали в комитете Смольного по культуре. Белый имел в виду несостоявшийся концерт 16 октября в ДК имени Ленсовета. В свою очередь, чиновники, как передает РИА "Новости", утверждают, что организаторы выступления в своей заявке не имели QR-кода. Таким образом, причина срыва объясняется противоэпидемическими мерами и их несоблюдением.

На минувшей неделе Белый отметил на YouTube-канале "Владимир Бухаров", что помимо концерта в ДК имени Ленсовета, который не дал провести комитет по культуре, у него сорвались еще несколько стендап-шоу, и не только в Петербурге.

"Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов: желтые и красные. Желтые – это "непонятно", красные – это те, кто под запретом. Никакое официальное лицо мне ничего не говорило. Но вроде как эта инициатива идет от администрации президента", - произнес артист.

В защиту своего предположения он обратил внимание, что в последнее время позволяет себе шутить про российскую политику.