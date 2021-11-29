В Пушкине сняли строительные леса с Большого каприза

Сооружение под названием Большой каприз в Пушкине, построенное при Екатерине II, претерпело первый этап реставрации, с объекта сняли строительные леса, о чем говорится в официальном сообществе ГМЗ "Царское Село" "ВКонтакте". Работы длились более двух лет и оплачивались за счет внебюджетных средств музея-заповедника. На данном этапе реставрации в порядок привели стены и своды двух арок.

"Основная арка – более пяти метров в ширину и более семи метров в высоту. Вторая, меньшая по размерам, сооружена в земляной насыпи. Отреставрировали также беседку в китайском стиле, фасады и лестницы лабиринта на северном склоне", - говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик модернизировал систему гидроизоляции, благоустроил пешеходные дорожки и газоны. Вторая очередь работ будет представлять собой "продолжение реставрации каменных блоков".

Искусственная насыпь с беседкой появилась между Екатерининским и Александровским парками в середине 1770-х годов. Главные творцы проекта – архитектор Василий Неелов и инженер Иван Герард.

фото: ГМЗ "Царское Село" / ВКонтакте