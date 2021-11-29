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В Петербурге насчитали почти 14 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин

фото ЗакС политика В Петербурге насчитали почти 14 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин

В Петербурге наблюдаются у врачей 13 850 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин, такую цифру на пресс-конференции ТАСС привела главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению Анна Самарина. Большинство из них находятся в репродуктивном возрасте. За год специалист наблюдает положительную динамику в том, как обстоят дела у беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, получающих терапию.

"В 2020 году у нас было 479 родов, рождено столько же живых детей мамами ВИЧ-инфицированными. <...> Сегодня у нас уже есть 430 рожденных детей, но еще впереди у нас декабрь и их, наверное, будет больше", - рассказала Самарина.

Растет также число партнеров беременных женщин, обследующихся на ВИЧ-инфекцию. Еще три года назад только 1% петербуржцев, являвшихся партнерами беременных, соглашались пройти обследование, тогда как по результатам прошлого года их стало уже 80%.


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