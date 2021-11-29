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Новости 19:51

На юго-западе Петербурга построят крытый футбольный манеж за 350 млн рублей

фото ЗакС политика На юго-западе Петербурга построят крытый футбольный манеж за 350 млн рублей

Чиновники из администрации Петербурга согласовали строительство крытого футбольного манежа на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Как сообщает пресс-служба Смольного, спорткомплекс, строить который доверили управляющей компании "Простор", займет площадь в 16 тысяч кв. метров. По наблюдениям губернатора Александра Беглова, горожане все больше нуждаются в новых объектах инфраструктуры, и спрос рождает предложение.

"Компании с каждым годом проявляют все больший интерес к строительству спортивных объектов. В городе строятся арены для мировых соревнований и комплексы для массовых занятий спортом. Они создаются как за счет бюджета, в том числе в рамках национальных и региональных проектов, так и за счет инвесторов", - подчеркнул Беглов.

Объект, в работы на котором вложат 350 млн рублей, включит в себя помимо манежа с трибунами на 500 зрителей физкультурно-спортивный зал и административную трехэтажную пристройку. Ожидается, что мини-футбольным полем дадут распоряжаться районной спортивной школе.


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