"Газпром" отчитался о рекордной прибыли в 1,5 трлн рублей за девять месяцев

С января по сентябрь прибыль государственной компании "Газпром" составила 1,5 трлн рублей, что стало рекордным показателем в ее истории. Об этом сказано в корпоративном финансовом отчете, опубликованном 29 ноября. По словам зампреда председателя правления ПАО Фамила Садыгова, это более чем вдвое превышает актуальные краткосрочные обязательства "Газпрома".

"По итогам III квартала уровень долговой нагрузки – коэффициент Чистый долг/EBITDA, – и так находившийся на комфортном для нас уровне, опустился до отметки 1,2. Это свидетельствует о крепком финансовом положении Группы "Газпром". При этом мы ожидаем дальнейшего снижения уровня долговой нагрузки до значения около 1,0 по итогам года", - отметил Садыгов.

В промежуток с июля по сентябрь цена за тысячу кубометров превысила 300 долларов, что в 2,5 раза больше показателя годичной давности. В связи с продолжающимся газовым кризисом в мире и удачной для отечественного газового гиганта конъюнктуры на экспортных рынках правление "Газпрома" ожидает "еще более впечатляющих" результатов по истечении IV квартала.