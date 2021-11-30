Структура "Ростеха" разработает программу для предсказания массовых беспорядков

ООО "Национальный центр информатизации, входящее в "Ростех", к 2022 году разработает программу, которая позволит властям регионов предсказывать массовые беспорядки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По словам источника, работы ведутся в рамках проекта МЧС "Безопасный город". По задумке, программа будет анализировать сообщения в СМИ, данные социальных сетей, "умных" камер и других источников, и на их основе предвидеть развитие событий. Ожидается, что искусственный интеллект сможет анализировать поведение толпы, если беспорядки уже начались, и рекомендовать силовикам порядок действий.

Разработку такой системы подтвердили руководитель проектного офиса АПК "Безопасный город" Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный и пресс-служба МЧС. В министерстве добавили, что проект методики прогнозно-аналитической модели "Массовые беспорядки" направлен на согласование в заинтересованные ведомства и органы власти.