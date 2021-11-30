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Новости 9:50

В Петербурге выпала почти треть месячной нормы снега за ночь

фото ЗакС политика В Петербурге выпала почти треть месячной нормы снега за ночь

В Петербурге за последние 12 часов выпала почти треть месячной нормы осадков для ноября, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Город, как и  всю европейскую часть России, накрыл циклон "Бенедикт". За полдня на Петербург обрушились 16 мм осадков — 29% от нормы за месяц. Накануне, 29 ноября, высота снежного покрова уже достигла 3 см, снег продолжал идти всю ночь, так что синоптики ждут новых данных.

Температура воздуха в Петербурге 30 ноября составит от -2 до -4 градусов. Будет облачно, пройдет снег, ветер северо-западный 5–10 м/с, к вечеру он усилится. Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 9:50 на дорогах скопились 10-балльные пробки. Затруднено движение по всей восточной части КАД от Таллинского шоссе до Выборгского, практически стоит Октябрьская набережная, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, проспект Энгельса и многие другие. Водители сообщают о десятках ДТП в разных районах.

 


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