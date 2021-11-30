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Новости 11:40

В России выявили еще 32,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 2,1 тысяч

фото ЗакС политика В России выявили еще 32,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 2,1 тысяч

В России за последние сутки выявлено 32 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрирован 9 636 881 случай заболевания. По официальным данным, на 30 ноября от коронавируса умерли 275 193 россиянина: 1 229 летальных исходов добавлены в статистику за минувшие сутки.

Петербург оказался на третьем месте по количеству заболевших за день: в городе прибавилось 2 103 новых случая заболевания. На первых местах — Москва и Подмосковье: там выявили 2 788 и 2 215 зараженных соответственно.


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