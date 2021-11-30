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Новости 12:14

Комитеты Совфеда одобрили кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Петербурга

фото ЗакС политика Комитеты Совфеда одобрили кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Петербурга

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуры на должности прокуроров пяти регионов, предложенные президентом, передает ТАСС. В заседании участвовали члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В числе представленных — кандидат на пост прокурора Петербурга Виктор Мельник. Также комитеты Совфеда поддержали кандидатуры Алексея Павлова — на должность прокурора Пензенской области, Игоря Пантюшина — прокурора Республики Башкортостан, Андрея Тимошичева — прокурора Вологодской области и Олега Юрасова — на пост прокурора Ивановской области.

В начале ноября стало известно, что в отставку ушел прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Он занимал этот пост в течение десяти лет. Мельника, первого зампрокурора города, называли возможным преемником.


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