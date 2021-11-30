Комитеты Совфеда одобрили кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Петербурга

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали кандидатуры на должности прокуроров пяти регионов, предложенные президентом, передает ТАСС. В заседании участвовали члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В числе представленных — кандидат на пост прокурора Петербурга Виктор Мельник. Также комитеты Совфеда поддержали кандидатуры Алексея Павлова — на должность прокурора Пензенской области, Игоря Пантюшина — прокурора Республики Башкортостан, Андрея Тимошичева — прокурора Вологодской области и Олега Юрасова — на пост прокурора Ивановской области.

В начале ноября стало известно, что в отставку ушел прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Он занимал этот пост в течение десяти лет. Мельника, первого зампрокурора города, называли возможным преемником.