Глава комитета по культуре: Метро в Новый год работать не будет

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин на пресс-конференции ТАСС 30 ноября сообщил, что в 2021 году их ведомство не обращалось в комитет по транспорту с просьбой о круглосуточной работе метрополитена с 31 декабря по 1 января.

- График работы транспорта будет как в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличения количества транспорта в новогоднюю ночь, - сказал Болтин.

Он добавил, что также не планируется перекрывать Невский проспект и подступы к Дворцовой площади. Болтин отметил, что 31 декабря 2021 года на Дворцовой площади не планируется массовое мероприятие. В текущем году решено децентрализировать празднование Нового года, добавил на пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, в этот раз увеличено число украшений и мероприятий в спальных районах города.

София Саттарова