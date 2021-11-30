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Новости 12:05

Глава комитета по культуре: Метро в Новый год работать не будет

фото ЗакС политика Глава комитета по культуре: Метро в Новый год работать не будет

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин на пресс-конференции ТАСС 30 ноября сообщил, что в 2021 году их ведомство не обращалось в комитет по транспорту с просьбой о круглосуточной работе метрополитена с 31 декабря по 1 января. 

- График работы транспорта будет как в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличения количества транспорта в новогоднюю ночь, - сказал Болтин. 

Он добавил, что также не планируется перекрывать Невский проспект и подступы к Дворцовой площади. Болтин отметил, что 31 декабря 2021 года на Дворцовой площади не планируется массовое мероприятие. В текущем году решено децентрализировать празднование Нового года, добавил на пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, в этот раз увеличено число украшений и мероприятий в спальных районах города. 

София Саттарова


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