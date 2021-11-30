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Новости 12:40

Суд признал законным исключение правозащитницы Литвинович из ОНК

фото ЗакС политика Суд признал законным исключение правозащитницы Литвинович из ОНК

Тверской райсуд Москвы счёл, что правозащитница Марина Литвинович была исключена из Общественной наблюдательной комиссии на законных основаниях, пишет "Интерфакс".

"Тверской суд отказал Литвинович в признании незаконным решения совета Общественной палаты РФ о прекращении полномочий члена ОНК Москвы", — отчитался о процессе адвокат Даниил Берман.

Членства в ОНК Литвинович лишилась в апреле 2021 года якобы из-за разглашения неких данных следствия по "санитарному делу" юристки Любови Соболь.

Позднее правозащитница выдвигалась в Госдуму от "Яблока".


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