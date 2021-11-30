Песков: Кремль не допускает введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса по примеру других стран, передает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что власти Австрии разрабатывают законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19, и он предусматривает штраф до 7,2 тысяч евро за отказ от прививки или несколько месяцев лишения свободы с 1 февраля 2022 года.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле введение аналогичных штрафов.

В России в последний месяц ежедневно выявляют 30-40 тысяч случаев коронавируса. За прошедшие сутки заболели еще 32,6 тысяч человек.