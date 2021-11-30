ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:55

Песков: Кремль не допускает введение в России штрафов за отказ от вакцинации

фото ЗакС политика Песков: Кремль не допускает введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса по примеру других стран, передает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что власти Австрии разрабатывают законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19, и он предусматривает штраф до 7,2 тысяч евро за отказ от прививки или несколько месяцев лишения свободы с 1 февраля 2022 года.

"Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле введение аналогичных штрафов.

В России в последний месяц ежедневно выявляют 30-40 тысяч случаев коронавируса. За прошедшие сутки заболели еще 32,6 тысяч человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама