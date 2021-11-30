В Петербурге к праздникам откроют 17 ярмарок

В Петербурге к новогодним праздникам ярмарки откроют в шести районах города, рассказал на пресс-конференции 30 ноября первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Он уточнил, что в Центральном районе ярмарки откроют на Манежной и Конюшенной площади. В остальных районах будет от одной до четырех ярмарок, сообщил зампред комитета.

- Василеостровский район — одна региональная ярмарка, Калининский район — четыре региональных ярмарки, Невский район — три, Пушкинский район — четыре ярмарки, Фрунзенский — две ярмарки, и одна дополнительная ярмарка в Центральном районе, - рассказал Ситов.

Первый зампред комитета рассказал, что на Манежной площади ярмарку создадут в стиле средневекового городка. Там планируется открыть 90 торговых мест, сообщил Ситов. Он уточнил, что 45 мест выделены для предприятий общественного питания.

По словам Ситова, на Манежной площади ярмарку разделят на торговую зону и зону питания. Последняя расположится на Кленовой улице, а все фудтраки оформят в едином стиле, отметил зампред ведомства. Он добавил, что в зоне питания планируется представить около 20 кухонь мира. На Конюшенной площади решено установить только фудртаки и каток.

София Саттарова